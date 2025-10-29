ڈی جی پی آر فرید احمد کا دنیا نیوز ہیڈ آفس کادورہ
لاہور(اپنے نامہ نگارسے ) ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز (ڈی جی پی آر) فرید احمد نے گزشتہ روزدنیا نیوز ہیڈ آفس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے گروپ منیجنگ ڈائریکٹر دنیا میڈیا گروپ نوید کاشف سے ملاقات کی۔۔۔
، جبکہ چیف آپریٹنگ آفیسر تسنیم عارف بھی ہمراہ تھے ۔ دورے کے دوران ڈی جی پی آر فرید احمد نے دنیا نیوز، لاہور نیوز اور دنیا اخبار کے نیوز رومز، سٹوڈیوز اور مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ انہیں ادارے کے نیوز آپریشنز، جدید ورک فلو، ڈیجیٹل نظام اور ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ڈی جی پی آر نے چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کی کاوشوں اور ذمہ دارانہ پروفیشنل صحافت کو سراہا اور شکریہ ادا کیا۔