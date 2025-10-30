صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
ادھارکی رقم واپس مانگنے پر 2بھائیوں پر تشدد، مقدمہ درج

قصور (نمائندہ دنیا) رقم کی واپسی کا تقاضا کرنے پر ملزمان نے دو بھائیوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ کھائی ہٹھاڑ، کھڈیاں کے رہائشی ابو سفیان ولد محمد یوسف نے۔۔۔

 پولیس تھانہ کھڈیاں میں درخواست دی کہ اُس نے عبدالرحمان سے سات ہزار روپے لینے تھے۔ جب اُس نے رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا تو عبدالرحمان سمیت پانچ نامزد اور ایک نامعلوم مسلح شخص میری دکان میں داخل ہوئے اور مجھے اور میرے بھائی کو تشدد کا نشانہ بنایا۔پولیس تھانہ کھڈیاں نے ملزمان کیخلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔

