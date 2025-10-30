چونیاں جاتے نوجوان پر فائرنگ ایک ٹانگ فریکچر، حالت تشویشناک
تلونڈی (نامہ نگار) نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے نوجوان کی ایک ٹانگ فریکچر ہوگئی، کندن موڑ کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے نوجوان کو شدید زخمی کر دیا۔
ریسکیو 1122 کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور زخمی کو تشویشناک حالت میں تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال چونیاں منتقل کر دیا۔زخمی کی شناخت ابسار کے نام سے ہوئی ہے جو چونیاں شہر سے موٹر سائیکل پر اپنے گھر جا رہا تھا ۔ ابسار کی دونوں ٹانگوں میں گولیاں لگیں جبکہ ایک ٹانگ فریکچر ہو گئی۔