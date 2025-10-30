صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

4منشیات فروش گرفتار،ایک کلوآئس،ساڑھے 15کلوچرس برآمد

  • لاہور
4منشیات فروش گرفتار،ایک کلوآئس،ساڑھے 15کلوچرس برآمد

ملزم مقصود اعظم کے قبضہ سے ایک کلوگرام سے زائد آئس برآمد کی گئی

 پھولنگر،پاکپتن،قصور،مصطفی آباد/للیانی(نامہ نگار،خبرنگار،نمائندہ نیا،سٹی رپورٹر )مختلف علاقوں سے 4منشیات فروشوں کوگرفتارکرکے ایک کلوآئس اورساڑھے 15کلوچرس برآمدکرلی گئی ،بتایاگیاہے کہ تھانہ سٹی پھولنگر نے منشیات فروش مقصود اعظم کو گرفتار کرکے اس کے قبضہ سے ایک کلوگرام سے زائد آئس برآمد کی جبکہ ادھر تھانہ سٹی عارفوالا پولیس نے 69 ای بی سے منشیات فروش محسن چوہان کو گرفتار کرکے اسکے قبضہ سے 12 کلو گرام چرس برآمد کرلی ۔ادھرتھانہ مصطفی آباد پولیس نے دو بدنام زمانہ منشیات فروشوں ریاست میو اور شہباز عرف کمانڈو کو گرفتارکرکے انکے قبضہ سے 3 کلوگرام چرس برآمدکرلی ۔

