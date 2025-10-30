صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی گوردوارہ جنم استھان میں اداروں کی موک ایکسرسائز

  • لاہور
موڑ کھنڈا (نامہ نگار) گورونانک دیو جی کے 556ویں جنم دن کی تقریبات کے سلسلے میں تمام اداروں کی تیاریوں اور ریسپانس ٹائم کو جانچنے کے لیے مرکزی گوردوارہ جنم استھان میں موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔

 گورونانک دیو جی کے 556ویں جنم دن کی تقریبات کے سلسلے میں تمام اداروں کی تیاریوں اور ریسپانس ٹائم کو جانچنے کے لیے مرکزی گوردوارہ جنم استھان میں موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔اس مشق میں پولیس، ریسکیو 1122، پیرا فورس، سول ڈیفنس، ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ اور دیگر متعلقہ اداروں نے بھرپور شرکت کی۔

