مرکزی گوردوارہ جنم استھان میں اداروں کی موک ایکسرسائز
گورونانک دیو جی کے 556ویں جنم دن کی تقریبات کے سلسلے میں تمام اداروں کی تیاریوں اور ریسپانس ٹائم کو جانچنے کے لیے مرکزی گوردوارہ جنم استھان میں موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔اس مشق میں پولیس، ریسکیو 1122، پیرا فورس، سول ڈیفنس، ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ اور دیگر متعلقہ اداروں نے بھرپور شرکت کی۔