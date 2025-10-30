صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھڈیاں : کاشتکار کی فصل تباہ ملزموں کا میاں بیوی پر بھی تشدد

قصور (نمائندہ دنیا) فصل اُجاڑنے اور کاشتکار و اُس کی بیوی پر تشدد کرنے والے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

ڈھنگ شاہ، کھڈیاں کے رہائشی شوکت نے پولیس تھانہ کھڈیاں میں درخواست دی کہ اُس نے اپنی اراضی پر چارہ (برسین) کی فصل کاشت کر رکھی تھی۔ اسی دوران لیاقت علی وغیرہ چار نامزد ملزمان زبردستی اس کی زمین میں داخل ہوئے اور فصل اُجاڑ دی۔درخواست گزار کے مطابق ملزمان نے اُسے گالیاں دیتے ہوئے تشدد کا نشانہ بنایا، جبکہ بیوی کے چھڑوانے پر اُسے بھی مارا پیٹا اور کپڑے پھاڑ دیے ۔پولیس تھانہ کھڈیاں نے مقدمہ درج کرلیا۔

