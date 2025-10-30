اونچی آواز میں بھیک مانگنے پر 3بھکاریوں کیخلاف مقدمات
قلعہ قصور کے اصغر، کوٹ مراد خاں کے عارف ،نورپور کے بابا لبا کیخلاف تفتیش شروع
قصور (نمائندہ دنیا) پولیس تھانہ صدر قصور نے اونچی آواز میں بھیک مانگ کر شہریوں کو پریشان کرنے والے تین بھکاریوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے ۔تفصیلات کے مطابق سب انسپکٹر محمد ارشد، سب انسپکٹر محمد عمران اور اے ایس آئی محمد امین نے الگ الگ مقدمات درج کروائے کہ دورانِ گشت پکا قلعہ قصور کا رہائشی اصغر علی ، کوٹ مراد خاں کا رہائشی عارف اور نورپور کا رہائشی بابا لبا با آوازِ بلند بھیک مانگ رہے تھے ، جس سے عوام الناس کو پریشانی لاحق ہو رہی تھی۔پولیس تھانہ صدر قصور نے تینوں بھکاریوں کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔