صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اونچی آواز میں بھیک مانگنے پر 3بھکاریوں کیخلاف مقدمات

  • لاہور
اونچی آواز میں بھیک مانگنے پر 3بھکاریوں کیخلاف مقدمات

قلعہ قصور کے اصغر، کوٹ مراد خاں کے عارف ،نورپور کے بابا لبا کیخلاف تفتیش شروع

 قصور (نمائندہ دنیا) پولیس تھانہ صدر قصور نے اونچی آواز میں بھیک مانگ کر شہریوں کو پریشان کرنے والے تین بھکاریوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے ۔تفصیلات کے مطابق سب انسپکٹر محمد ارشد، سب انسپکٹر محمد عمران اور اے ایس آئی محمد امین نے الگ الگ مقدمات درج کروائے کہ دورانِ گشت پکا قلعہ قصور کا رہائشی اصغر علی ، کوٹ مراد خاں کا رہائشی عارف اور نورپور کا رہائشی بابا لبا با آوازِ بلند بھیک مانگ رہے تھے ، جس سے عوام الناس کو پریشانی لاحق ہو رہی تھی۔پولیس تھانہ صدر قصور نے تینوں بھکاریوں کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ تحفظ ماحولیات کی غفلت فیصل آباد کا آلودگی سے متا ثرہ شہروع میں پہلا نمبر

مین چینلز ،سیوریج لائنز کی ڈیسلٹنگ مزید تیز کرنیکی ہدایت

دوران ملازمت لاکھوں کی رقم اور سامان خوردبرد کرلیا

سمندری روڈ پر دو ناجائز ہائوسنگ سکیموں کی تعمیرات مسمار

انصاف لائرز فورم کاشہزادبشیرچیمہ کی حمایت کا اعلان

نیو کیمپس جی سی یو میں نامیاتی کاربن کی اہمیت پر سمپوزیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن