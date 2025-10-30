شیخوپورہ :تاجروں کا پیرا فورس کے خلاف لاہور روڈ پر احتجاج
شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)شیخوپورہ کی مختلف مارکیٹوں کے تاجروں نے پیرا فورس کی چیرہ دستیوں، مبینہ رشوت ستانی اور تاجروں کے ساتھ تضحیک آمیز رویّے کے خلاف احتجاج کیا۔
تاجروں نے مین بازار لاہور روڈ پر ٹائر جلا کر سڑک کو بلاک کر دیا اور ضلعی انتظامیہ و پیرا فورس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔تاجروں کے احتجاج کے باعث لاہور روڈ پر ٹریفک کی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ اطلاعات کے مطابق ضلعی انتظامیہ نے تاجروں کو دوکانوں کے آگے دو فٹ تک سامان رکھنے کی اجازت دی تھی، تاہم اس کے باوجود پیرا فورس کے اہلکاروں نے د کانداروں کا سامان اٹھا لیا اور متعدد کو گرفتار بھی کر لیا، جس پر شہر کے تاجر سراپا احتجاج بن گئے۔