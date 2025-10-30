صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیخوپورہ :تاجروں کا پیرا فورس کے خلاف لاہور روڈ پر احتجاج

  • لاہور
شیخوپورہ :تاجروں کا پیرا فورس کے خلاف لاہور روڈ پر احتجاج

شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)شیخوپورہ کی مختلف مارکیٹوں کے تاجروں نے پیرا فورس کی چیرہ دستیوں، مبینہ رشوت ستانی اور تاجروں کے ساتھ تضحیک آمیز رویّے کے خلاف احتجاج کیا۔

تاجروں نے مین بازار لاہور روڈ پر ٹائر جلا کر سڑک کو بلاک کر دیا اور ضلعی انتظامیہ و پیرا فورس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔تاجروں کے احتجاج کے باعث لاہور روڈ پر ٹریفک کی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ اطلاعات کے مطابق ضلعی انتظامیہ نے تاجروں کو دوکانوں کے آگے دو فٹ تک سامان رکھنے کی اجازت دی تھی، تاہم اس کے باوجود پیرا فورس کے اہلکاروں نے د کانداروں کا سامان اٹھا لیا اور متعدد کو گرفتار بھی کر لیا، جس پر شہر کے تاجر سراپا احتجاج بن گئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

لبنانی سفیر کی چیئرمین سی ڈی اے سے ملاقات، تعاون بڑھانے کا عزم

عوامی شکایات پر فوری عملدرآمد یقینی بنایا جائے، کمشنر

ترکیہ کے 102 ویں یوم جمہوریہ پر عبدالعلیم کی مبارکباد

تعلیم، تکنیکی تربیت کیلئے اہم اقدامات کر رہے، قیصر شیخ

زرعی شعبہ کی ترقی کیلئے تعاون جاری رہے گا، امریکی ناظم الامور

چکوال، موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن