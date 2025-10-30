صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پراپرٹی ڈیٹا کو مکمل طور پر شفاف بنانے کا فیصلہ

  • لاہور
پراپرٹی ڈیٹا کو مکمل طور پر شفاف بنانے کا فیصلہ

لاہور(خبرنگار)محکمہ ایکسائز نے لاہور کے 2 لاکھ ان اسسٹڈ گھر سسٹم میں شامل کیے ہیں، جنوبی لاہور کے ان اسسٹڈ گھروں کو تین ماہ میں سسٹم کا حصہ بنایا گیا۔

محکمہ ایکسائز نے تمام ڈائریکٹرز سے سرٹیفکیٹ طلب کر لیے ،ڈائریکٹرز کو تصدیق دینا ہوگی کہ ان کے ریجن میں کوئی گھر ان اسسٹڈ نہیں۔ سرٹیفکیٹ جمع کروانے کی آخری تاریخ 31 اکتوبر مقرر کی گئی ہے ۔31اکتوبر کے بعد ڈی جی آفس کی ٹیمیں علاقوں کا وزٹ کریں گی،ان اسسٹڈ یونٹ پکڑے جانے پر متعلقہ ڈائریکٹر کے خلاف کارروائی ہوگی ،محکمہ ایکسائز کا پراپرٹی ڈیٹا کو مکمل طور پر شفاف بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔

