تحریک انصاف پنجاب کو تنظیمی بحران کا سامنا
تنظیم سازی کیلئے قائم کی گئی ریویو کمیٹی پانچ ماہ سے غیر فعال
لاہور (سیاسی نمائندہ) پاکستان تحریک انصاف پنجاب شدید تنظیمی بحران کا شکار ہے ۔ پارٹی ذرائع کے مطابق صوبے میں تنظیم سازی کے لیے قائم کی گئی ریویو کمیٹی گزشتہ پانچ ماہ سے غیر فعال ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ مئی میں بنائی گئی کمیٹی تاحال کوئی فعال قدم نہ اٹھا سکی، جبکہ کمیٹی کا اب تک کوئی اجلاس بھی منعقد نہیں ہوسکا۔ پی ٹی آئی پنجاب کی تنظیم سازی کے لیے تشکیل دی گئی اس کمیٹی میں عالیہ حمزہ، سلمان اکرم راجہ، میاں اکرم عثمان سمیت نو اراکین شامل ہیں۔پارٹی ذرائع کے مطابق تنظیم سازی سے متعلق نوٹیفکیشنز عالیہ حمزہ از خود جاری کر رہی ہیں، تاہم پارٹی ہدایات کے مطابق ان کے پاس انفرادی طور پر تنظیم سازی کا اختیار موجود نہیں ہے ۔ ذرائع کے بقول یہ صورتحال پارٹی میں شدید بے چینی اور عدم اعتماد کا باعث بن رہی ہے ۔پارٹی حلقوں کا کہنا ہے کہ تنظیم سازی کے عمل میں تعطل اور ذمہ دار کمیٹی کی غیر فعالیت سے پنجاب میں پارٹی ڈھانچہ متاثر ہو رہا ہے ، جس کے مستقبل میں سیاسی سرگرمیوں پر بھی اثرات مرتب ہوسکتے ہیں۔