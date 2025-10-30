صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریلوے وسائل کی بندر بانٹ نہیں ہونے دیں گے :پریم یونین

  • لاہور
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے) پریم یونین سی بی اے لاہور ڈویژن کی مجلس عاملہ کا اجلاس صدر لاہور ڈویژن فیاض احمد شہزاد سمیت دیگر عہدیداروں نے اجلاس میں شرکت کی۔

ان کا کہنا تھا کہ وزیر ریلوے حنیف عباسی کے کرپشن فری ریلوے کے ویژن کی بھرپور تائید کرتے ہیں ۔ ریلوے وسائل کی بندر بانٹ نہیں ہونے دیں گے ، سٹاف کو کام کرنے کے لیے بہتر ماحول ،حفاظتی سامان اور اوزار دیے جائیں ، ریلوے ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی بروقت کی جائے نیز ملازمین کو پانچ سال سے ٹی اے کی ادائیگی جو غیر اعلانیہ طور پر بند ہے فی الفور کی جائے۔

