بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ وقت کی ضرورت : مقررین

  • لاہور
خاندانی منصوبہ بندی کے فروغ اور غلط فہمیوں کے ازالے ’’ پر کانفرنس سے خطاب

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق غلط فہمیوں کے ازالے اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے علما و مشائخ کانفرنس کا انعقاد۔ڈائریکٹوریٹ جنرل بہبود آبادی، محکمہ صحت و آبادی پنجاب کے زیر اہتمام مقامی ہوٹل میں ‘‘خاندانی منصوبہ بندی کے فروغ اور اس سے متعلق غلط فہمیوں کے ازالے ’’ کے موضوع پر ایک روزہ کانفرنس منعقد ہوئی جس میں مختلف مکاتب فکر کے علما و مشائخ خطیب اور امام حضرات کے ساتھ خصوصی نشست کا اہتمام کیاگیا تھا- ۔صوبائی وزیر نے کانفرنس سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ خاندانی منصوبہ بندی اور بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ وقت کی اہم ضرورت ہے - خاندانی منصوبہ بندی اور بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفے کی اہمیت اجاگر کرنے میں محکمے اور حکومت کو علما کا تعاون اور مدد درکار ہے -

