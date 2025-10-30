صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اساتذہ کی کورین کلچرل سینٹر کے قیام کی تجویز کی مخالفت

  • لاہور
اساتذہ کی کورین کلچرل سینٹر کے قیام کی تجویز کی مخالفت

اس تجویز کو روکنے کے لیے احتجاج بھی کرنا پڑا تو کریں گے :پی پی ایل اے

لاہور(خبر نگار)لاہور کے ایک سرکاری کالج میں کورین کلچرل سینٹر کے قیام کی تجویز زیرِ غور جس کو اساتذہ نے مسترد کردیا ہے ۔ تفصیلات کے مطابق گورنمنٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین گوالمنڈی لاہور میں سینٹر قائم کرنے ،طالبات اور کالج سٹاف کو قریبی اداروں میں منتقل کرنے کی تجویز ہے ۔پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن نے تجویز کی سخت مخالفت کر دی ،ایسوسی ایشن عہدیدار فائزہ رعنا کا کہنا ہے یہ منصوبہ کسی صورت منظور نہیں ہونے دیں گے فائزہ رعنا صدر پیپلا کا کہنا ہے کہ اس تجویز کو روکنے کے لیے احتجاج بھی کرنا پڑا تو کریں گے ،اس سے قبل گورنمنٹ کالج برائے خواتین ہیر بیدیاں میں سینٹر بنانے کی تجویز رد ہو چکی، ہیر بیدیاں تجویز کو سیاسی مخالفت اور مناسب متبادل نہ ہونے کے باعث مسترد کیا گیا،ٹانگمائونگ یونیورسٹی ساؤتھ کوریا اور ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کے درمیان ایم او یو سائن ہوا ہے ۔ ایم او یو کے تحت پنجاب کے کالجز میں کورین لینگویج کورسز کا آغاز ہوا ہے ۔

