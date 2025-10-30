دو میٹرو لائنز اور فیڈر روٹس کو منسلک نہ کیا جا سکا
دونوں نظاموں کے مسافروں کو آسان اور براہِ راست رسائی دینا مقصد تھا
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )شہر میں ماس ٹرانزٹ کا جال بچھانے کا خواب حقیقت کا روپ نہ دھار سکا۔دو میٹرو لائنز اور فیڈر روٹس کو آپس میں منسلک نہ کیا جا سکا،جس کے باعث شہریوں کو آج بھی مکمل اینٹی گریٹیڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کی سہولت میسر نہیں۔اورنج لائن ٹرین کی تعمیر کے باوجود لاہور کا ٹرانسپورٹ نیٹ ورک مربوط نہ ہو سکا۔اورنج ٹرین پی سی ون میں واضح طور پر میٹرو بس کو انڈر گراؤنڈ سب وے کے ذریعے ملانے کی تجویز دی گئی تھی۔سب وے کے ذریعے دونوں نظاموں کے مسافروں کو آسان اور براہِ راست رسائی دینا مقصد تھا،تاہم سابق اور موجودہ دونوں حکومتیں اس منصوبے پر عمل درآمد نہ کر سکیں۔منصوبے کے مطابق جین مندر سے ایم اے او کالج تک انڈر گراؤنڈ سب وے تعمیر ہونا تھی، محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ نے اس منصوبے کی منظوری تو دے دی،مگر موجودہ حکومت نے بھی عملی کام کا آغاز نہ کیا۔ دوسری جانب بوہڑ والا چوک اورنج ٹرین سٹیشن سے ریلوے سٹیشن کو جوڑنے کا منصوبہ بھی کاغذوں تک محدود ہے ۔