وفاق المدارس الشیعہ کے زیراہتمام ضمنی امتحانات اختتام پذیر

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)وفاق المدارس الشیعہ پاکستان کے زیر اہتمام 25 اکتوبر سے شروع ہونے والے ضمنی امتحانات اختتام پذیر ہوگئے ہیں۔

الثانویہ العامہ (میٹرک)، الثانویۃ الخاصہ (ایف اے)،الشہادۃ العالیہ (بی اے)اور الشہادۃ العالمیہ (ایم اے ) کے روزانہ دوپیپر ز کے لئے 54 امتحانی مراکز قائم کئے گئے تھے ۔ قرآن ، تفسیر، الحدیث،تاریخ،اخلاق،العقائد،فقہ، اصول الفقہ،المنطق ،الادب ،صرف ، نحو، الفلسفہ،البلاغہ ، تجوید و قرات، حفظ قرآن، پیش نمازی ،تحقیقی مقالہ اور زبانی امتحانات کا انعقاد بھی کیا گیا۔

