  • لاہور
پیکٹاممبرز نے اعزازیہ کے نام پر سواکروڑ وصول کرلئے

پی سی ٹی بی ملازمین کو تنخواہوں میں ہونے والا 10 فیصد اضافہ بھی نہ ملا

لاہور(خبر نگار)پیکٹا بورڈ آف گورنرز اور سب کمیٹیوں کے ممبران نے اعزازیہ کے نام پر سوا کروڑ روپے سے زائد کی رقم وصول کرلی،اعزازیہ کے نام پر سب سے زیادہ معاذ نذیر گیارہ لاکھ اکانوے ہزار اور اسامہ فضل دس لاکھ پینسٹھ ہزار وصول کرچکے ہیں، نوشین عدنان چھ لاکھ چوپتر ہزار اورمزمل محمود نے چارلاکھ اکہتر ہزار وصول کیے ،اب تک سب سے کم سیکرٹری ایجوکیشن خالد نذیر کو 2 لاکھ چوبیس ہزار روپے اعزایہ دیا گیا،پی سی ٹی بی ملازمین کی تنخواہوں میں ہونے والا 10 فیصد اضافہ بھی نہیں دیا گیا،پی سی ٹی بی کے ریٹائرڈ ملازمین کی پنشن میں ہونے والا 5 فیصد اضافہ بھی نہیں دیا گیا،پی سی ٹی بی کے سابق ملازمین کی مراعات کو پیکٹا ایکٹ میں تحفظ فراہم کرنے کے باوجود اعزازیہ روک دیا گیا ہے ،پی سی ٹی بی ویلفیئر ایسوسی ایشن نے اعزازیہ کی ادائیگی کیلئے سی ای او پیکٹا کو کئی خطوط لکھے لیکن شنوائی نہیں ہوئی،پی سی ٹی بی ویلفیئر ایسوسی ایشن نے شنوائی نہ ہونے پر قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کیا ہے ۔

