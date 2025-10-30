غیرقانونی کمرشلائزیشن 58 املاک سربمہر
لاہور (سٹاف رپورٹر سے) ایل ڈی اے ٹیموں نے گزشتہ روزمختلف سکیموں اور ایل ڈی اے کنٹرولڈ ایریا میں آپریشن کرکے 58املاک سربمہرکر دیں۔
ایل ڈی اے ٹیموں نے فیروز پور روڈ،مین یو بی ڈی کینال روڈ، گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، سبزہ زار میں آپریشن کیا۔ٹیموں نے غیرقانونی کمرشل استعمال، کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پرفیروز پور روڈ پر 21املاک،مین یو بی ڈی کینال روڈ پر9املاک، گلبرگ، ماڈل ٹاؤن میں 18املاک سیل کر دیں۔ ایل ڈی اے ٹیموں نے ریکوری آپریشن کے دوران سبزہ زار میں 10املاک سربمہر کر دیں۔ سیل کی گئی املاک میں بینک، مارکی، نجی سکول،کلینک، فارمیسی، آٹوورکشاپ، بیوٹی سیلون،ریستوران،بک شاپ، سٹیٹ آفس، گراسری سٹور،،فوڈ پوائنٹ، دکانیں، دفاتر ودیگر شامل ہیں۔