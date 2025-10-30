پی پی ایس سی : مختلف محکموں کے تحریری،حتمی نتائج کا اعلان
ماہرِ نفسیات کی 6 اسامیوں کے لیے 22 امیدواروں کو انٹرویو کیلئے کامیاب قرار
لاہور(خبر نگار)پنجاب پبلک سروس کمیشن نے محکمہ جیل میں سائیکالوجیسٹ کی اسامیوں سمیت حکومتِ پنجاب کے مختلف محکموں کے تحریری اور حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق محکمہ جیل خانہ جات میں ماہرِ نفسیات کی 6 اسامیوں کے لیے 22 امیدواروں کو انٹرویو کے لیے کامیاب قرار دیا گیا ہے ۔ ان امیدواروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے آن لائن فارم کی ہارڈ کاپی اور متعلقہ دستاویزات سات روز کے اندر جمع کرائیں۔ کامیاب امیدواروں کو انٹرویو شیڈول کے مطابق ایس ایم ایس، ای میل اور ویب سائٹ کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔
کمیشن نے مزید دو محکموں کے حتمی نتائج کا بھی اعلان کیا ہے ۔ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی ،محکمہ ہاؤسنگ اربن ڈیویلپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں سب انجینئر کی 15 اسامیوں کے حتمی نتائج جاری کیے گئے ہیں۔ کامیاب امیدواروں کو صوبائی حکومت میں تقرری کے لیے سفارش کر دی گئی ۔اسی طرح واسا لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی ،محکمہ ہاؤسنگ اربن ڈیویلپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں سب انجینئر کی 25 اسامیوں کے حتمی نتائج بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔