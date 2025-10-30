صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غازی علم الدین شہید کی برسی منانے کی اجازت کیلئے درخواست دائر

  • لاہور
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں غازی علم الدین شہید کی برسی منانے کی اجازت کے لیے درخواست دائر کر دی گئی۔

پاکستان جمہوری پارٹی کے مرکزی صدر امتیاز رشید قریشی نے مؤقف اپنایا کہ غازی علم الدین شہید ری اوپن کیس تقریباً 14 سال سے زیر التو اہے ،3فروری 2016 کو اس درخواست کو لارجر بینچ کے لیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ریفر کیا تھا، ابھی تک لارجر بینچ بنا کر کیس کا فیصلہ نہیں کیا گیا،غازی علم الدین شہید کی 30 اور 31 اکتوبر کو 96 ویں برسی منائی جا رہی ہے، دوسری طرف پنجاب حکومت نے دفعہ 144 نافذ کر رکھی ہے۔

