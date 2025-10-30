صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میٹرو بس منصوبے کے وقت تعمیر دکانیں نیلام نہ ہو سکیں

  لاہور
اچھرہ سب وے میں 28دکانیں بنی تھیں ، دکانیں لیز پر دی جائیں گی:انتظامیہ

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہور ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی جانب سے میٹرو بس منصوبے کے دوران تعمیر کی گئی دکانیں ایک دہائی بعد بھی نیلام نہ ہو سکیں۔اتھارٹی نے اب دسمبر 2025 میں تیسری مرتبہ ان دکانوں کی نیلامی کے لیے اظہارِ دلچسپی طلب کیا ہے ۔اچھرہ سب وے میں میٹرو بس کے تعمیراتی مرحلے کے دوران 28 دکانیں بنائی گئی تھیں،جنہیں نیلام کر کے اتھارٹی کے ریونیو میں اضافہ کرنا مقصد تھا۔تاہم منصوبہ غفلت، تاخیر اور انتظامی کمزوریوں کے باعث غیر مؤثر ثابت ہوا۔

ذرائع کے مطابق میٹرو بس سسٹم کے آغاز کے بعد اتھارٹی دکانوں کی دیکھ بھال اور نیلامی کے عمل پر توجہ نہ دے سکی،جس کے نتیجے میں اچھرہ سب وے کی دکانوں سے کرایہ وصول نہ ہونے پر اتھارٹی کو کروڑوں روپے کے نقصان کا سامنا ہے ۔کمرشل املاک کی تعمیر کا مقصد ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی آپریشنل سبسڈی پر انحصار کم کرنا تھا،تاہم دس سال گزرنے کے باوجود اس مقصد میں خاطرخواہ کامیابی نہ ہو سکی۔اتھارٹی نے نئی حکمتِ عملی کے تحت 28 دکانوں کے لیے ماہانہ 40 ہزار روپے ریزرو کرایہ مقرر کیا ہے ۔انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس بار شفاف نیلامی کے ذریعے اہل فرمز کو دکانیں لیز پر دی جائیں گی۔

