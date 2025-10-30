چند رائے روڈ :سڑک کی بحالی کاکام شروع کرنیکی ہدایت
فیروز پورروڈ پر فٹ پاتھ کی مرمت و بحالی کی جائے :ڈی جی ایل ڈی اے
لاہور (سٹاف رپورٹر سے) ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے فیروز پورروڈ، رکھ چندرائے روڈ، برکت مارکیٹ، گارڈن ٹاؤن،گلبرگ، ڈیفنس روڈ، پائن ایونیو، جوہرٹاؤن،کینال روڈ کا دورہ کیا۔ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے فیروز پورروڈ پر فٹ پاتھ کی مرمت و بحالی کی ہدایت کی۔
ڈی جی نے ہدایت کی کہ چند رائے روڈ پر سیوریج ڈالنے کے بعد سڑک کی ری سٹوریشن کا کام جلد شروع کیاجائے۔ڈیفنس روڈ، پائن ایونیو روڈ کو صاف کر کے کرب سٹون نصب کیے جائیں۔انہوں نے کینال روڈپر ساینیج اور گینٹری کو بہتربنانے کی ہدایت کی۔ڈی جی ایل ڈی اے نے کہا کہ وائے جنکشن برکت مارکیٹ گارڈن ٹاؤن کی جیو میٹری کو بہتر کیاجائے ۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے مین بلیوارڈ گارڈن ٹاؤن میں ترقیاتی کاموں کاجائزہ لیا۔ڈی جی ایل ڈی اے نے کہا کہ مین بلیوارڈ گارڈن ٹاؤن میں سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ ماڈل کے تحت پیدل چلنے والوں کی سہولت کے لیے فٹ پاتھ تعمیر کیے جائیں۔