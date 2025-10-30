لاہور چیمبر میں بزنس فسیلیٹیشن سینٹر کے قیام کا اعلان
65ہزار مساجد کے اماموں کو وظائف کی فراہمی کے فیصلے کا خیر مقدم
لاہور(سیاسی نمائندہ)صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین نے ایوان صنعت و تجارت لاہور کا دورہ کیا جہاں صنعتکاروں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انڈسٹری اور صنعتکاروں کو درپیش مسائل پر بات چیت ہوئی۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمن سہگل نے انڈسٹری اور صنعتکاروں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔صوبائی وزیر نے صنعتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے صنعتی مراکز میں برسوں سے جاری پراپرٹی کاروبار بند کرادیا اب یہاں صرف انڈسٹری لگ رہی ہے جس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ پالیسی کے مطابق انڈسٹریل اسٹیٹس میں صنعتی یونٹس نہ لگانے والوں کے 90 فیصد پلاٹ کینسل کر دئیے گئے ہیں دریں اثنا صوبائی وزیر اوقاف شافع حسین نے پنجاب کی 65 ہزار مساجد کے اماموں کو وظائف کی فراہمی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہاہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا مساجد کے اماموں کو وظائف کی فراہمی مستحسن فیصلہ ہے ۔