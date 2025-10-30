ریلوے سٹیشن کے سامنے گول چکر کو تفریحی پارک بنانیکا فیصلہ
گول چکر کی ری ماڈلنگ کا پلان فائنل ،واٹر ٹینک مکمل ہونے کے بعد ایل ڈی اے یہاں جدید سہولیات کے ساتھ پارکنگ ایریا، واک ویز اور بیٹھنے کی جگہیں بنائے گاراؤنڈ اباؤٹ کے اندر ایک سو گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں کھڑی کرنے کی گنجائش رکھی گئی ،یہاں فوارے ، مونو مینٹ، گزیبو اور آرٹسٹک لینڈ سکیپنگ کی جائے گی
لاہور (شیخ زین العابدین)ریلوے سٹیشن کے سامنے واقع یہ گول چکر اب صرف ٹریفک کی گذرگاہ نہیں رہے گا۔ایل ڈی اے نے اسے پارکنگ، تفریح اور لینڈ سکیپنگ کے جدید مرکز میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے ۔ری ماڈلنگ کے بعد ریلوے سٹیشن راؤنڈ اباؤٹ شہر کی ایک نئی پہچان بننے جا رہا ہے ۔ذرائع کے مطابق لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی نے ریلوے سٹیشن کے سامنے گول چکر کی ری ماڈلنگ کا پلان فائنل کر لیا ہے ۔ یہ گول چکر مستقبل میں پارکنگ اور شہریوں کی تفریح کے لیے استعمال ہوگا۔گول چکر کے اندر واسا کی جانب سے واٹر ٹینک کی تعمیر جاری ہے ،واٹر ٹینک مکمل ہونے کے بعد ایل ڈی اے یہاں جدید سہولیات کے ساتھ پارکنگ ایریا، واک ویز اور بیٹھنے کی جگہیں بنائے گا۔راؤنڈ اباؤٹ کے اندر ایک سو گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں کھڑی کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔
ایل ڈی اے نے ریلوے سٹیشن راؤنڈ اباؤٹ کا تھری ڈی ڈیزائن تیار کر لیا ہے ،ڈیزائن کے مطابق یہاں فوارے ، مونو مینٹ، گزیبو اور آرٹسٹک لینڈ سکیپنگ کی جائے گی۔راؤنڈ اباؤٹ میں آٹومیٹڈ پارکنگ سسٹم نصب کیا جائے گا،جبکہ واک ویز، آرنامینٹل لائٹس اور سٹریٹ لائٹس سے پورے ایریا کو خوبصورتی کے ساتھ روشن کیا جائے گا۔ایل ڈی اے کی جانب سے انڈر گراؤنڈ یوٹیلیٹیز کا نیٹ ورک بھی ڈیزائن میں شامل کیا گیا ہے ،تاکہ یہ منصوبہ نہ صرف دیدہ زیب بلکہ پائیدار بھی ہو۔ریلوے سٹیشن گول چکر کی نئی تعمیر سے شہر کے داخلی دروازے کو ایک جدید اور منفرد شناخت ملے گی اور یہ مقام شہریوں کے لیے ایک نئے تفریحی اور سہولتی مرکز کے طور پر سامنے آئے گا۔