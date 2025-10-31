صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچوں کا باپ پرتشدد، مقدمے میں اغوا کی دفعات شامل

  • لاہور
لاہور(عدالتی رپورٹر)سیشن کورٹ میں ڈھائی مرلہ مکان کے لئے بچوں کا ماں اور ماموں کیساتھ مل کر باپ پر مبینہ تشدد کا معاملہ عدالت نے پولیس کو قانون کے مطابق دفعات لگانے کا حکم دے دیا، شوہر پر تشدد کیس میں بیوی روبینہ کی عبوری ضمانت میں 10 نومبر تک توسیع کردی۔

