  • لاہور
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)ہیلتھ کارڈ کی مد میں شیخ زید ہسپتال لاہور میں کروڑوں روپے کے غبن کے حوالے سے تمام معطل افراد سے ریکوری کرنے کا فیصلہ۔۔۔

 شیخ زید ہسپتال لاہور میں جولائی 2025میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ فنانس ڈیپارٹمنٹ سے کچھ کلرک اور دیگر افراد ہیلتھ کارڈ کے مریضوں سے باہر سے ادویات منگوا کر بل شیخ زید ہسپتال کے کھاتے میں ڈال دیتے تھے جس پر چند ماہ میں انکوائری مکمل کرکے تمام 10افراد کو معطل کیا گیا ہے بلکہ ان سے ریکوری کا سلسلہ بھی شروع کردیا گیا ہے۔

گوجرانوالہ

جعلی شہد بنانے والا یونٹ پکڑا گیا سو کلو سے زائد تیار مال سیرپ تلف ملاوٹی دودھ بیچنے پر مقدمات

ترقی پانیوالے 30پولیس افسروں کو رینک لگانے کی تقریب

ڈی سی کاشہر میں صفائی ‘ترقیاتی کاموں ،سہولیات کاجائزہ

گوجرانوالہ چیمبر میں وزیراعلیٰ ای بز پورٹل کاؤنٹر کا افتتاح

شہری سہولیات کی جامع رسائی یقینی بنائی جا رہی :سلطان باجوہ

بھینسوں کی منتقلی سے شہر سے گندگی کا خاتمہ ہو گا:علی ہمایوں بٹ

