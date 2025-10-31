صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹر میڈیٹ امتحانات 2 جعلی امیدوار پکڑے گئے

  • لاہور
انٹر میڈیٹ امتحانات 2 جعلی امیدوار پکڑے گئے

لاہور (خبر نگار) انٹر امتحان میں گورنمنٹ ہائی سکول رائیونڈ میں چھاپہ مار کارروائی کے دوران دو جعلی امیدوار رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔

رول نمبر 250517  مدثر علی کی جگہ اس کا بھائی حسنین علی امتحان دیتے ہوئے گرفتار ہوا جبکہ رول نمبر 250667 محمد حزیفہ کی جگہ سجاول نامی جعلی امیدوار پکڑا گیا۔بورڈ حکام کے مطابق دونوں جعلی امیدواروں کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔ اس کے علاوہ اسی امتحانی مرکز میں نقل کے دو کیسز بھی رجسٹرڈ کیے گئے ، جن میں رول نمبر 250410 محمد بلال نقل کرتے ہوئے پکڑا گیا جبکہ رول نمبر 250514 محمد سفیان کے خلاف یوایم سی بنایا گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی شدید قلت، علاج متاثر ، مریضوں کو مشکلات

عالمی تحفظ ختم نبوت کانفرنس، کمشنر و آر پی او کا چنیوٹ کا دورہ

ترقیاتی سکیموں میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی: ایم ڈی واسا

واجبات کی سوفیصد وصولی یقینی بنائی جائے ، ایڈیشنل ڈی جی

سموگ :ٹریفک پولیس کا چناب کلب چوک میں آگاہی کیمپ

محفل میلاد مصطفی ﷺ و دعا برائے استحکام پاکستان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ