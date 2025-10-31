صدر، وزیراعظم، فیلڈ مارشل نے ملکی عزت بحال کی : گورنر
گورنر ہائوس میں ترکیہ کے قومی دن کی مناسبت سے منعقدہ تقریب سے خطاب پاکستان اور ترکیہ میں دلوں کا رشتہ ہے :ملک احمد ، مہمت ایمن شمشییک ودیگر
لاہور ( سپیشل رپورٹر،سیاسی نمائندہ )گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے گورنر ہائوس لاہور میں ترکیہ کے قومی دن کی مناسبت سے منعقدہ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دنیا میں پاکستان کی عزت بحال کی۔دریں اثنا گورنر ہاؤس لاہور میں ترکیہ کے 102 ویں قومی دن کے موقع پر منعقدہ تقریب میں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خاں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تعلقات صرف سفارتی نہیں بلکہ دلوں کا رشتہ ہیں۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین، چین کے لاہور کے قونصل جنرل ژاؤ شی رین, امریکہ لاہور قونصلیٹ کے پولیٹیکل آفیسر سمیت مختلف ممالک کے سفارتی نمائندے اور معزز مہمان بھی موجود تھے ۔