  • لاہور
پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن تھری کے ممبران میں لیٹرز تقسیم

تقریب میں عامر شہزاد ، خالد محمود، امجدعباس مگسی ، فخر الحق نوری،ساجد رشید بھی شریک پراجیکٹ کو جلد مکمل کرانے کیلئے بھرپور سپورٹ جاری رکھیں گے :وی سی

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے،خبر نگار)جامعہ ٹاؤن پنجاب یونیورسٹی کے ممبران کو اوپن فائلز کے لیٹرز جاری کردیئے گئے ۔پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی نے جامعہ ٹاؤن کے ممبران کو سول سٹی کے اوپن فائل لیٹرز تقسیم کیے ۔ تقریب میں سول سٹی کے چیف فنانشل آفیسر عامر شہزاد ، پرو وائس چانسلر خالد محمود، صدر اکڈیمک سٹاف ایسوسی ایشن ڈاکٹر امجد عباس خان مگسی، مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر فخرالحق نوری، سیکرٹری ڈاکٹر محمد اظہر نعیم، پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین، پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید اور دیگر اراکینِ مینجمنٹ کمیٹی بھی موجود تھے ۔اس موقع پر وائس چانسلر نے کہا کہ آج کا دن جامعہ ٹاؤن کے اس تاریخی منصوبے کے لیے ایک اہم سنگِ میل ہے ۔ انہوں نے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا کہ ایل ڈی اے و دیگر ادارہ جات میں وہ اس پراجیکٹ کو جلد از جلد مکمل کروانے کیلئے بھرپور سپورٹ جاری رکھیں گے ۔

