صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیک گروپ او ر اینٹی نارکوٹکس فورس کے زیر اہتمام ڈرگ آگاہی سیمینار

  • لاہور
یونیک گروپ او ر اینٹی نارکوٹکس فورس کے زیر اہتمام ڈرگ آگاہی سیمینار

لاہور (خبرنگار) یونیک گروپ آف انسٹی ٹیوشنز او رپاکستان اینٹی نارکوٹکس فورس کے زیر اہتمام یونیک گروپ کے ڈاکٹر نثار احمد رانا آڈیٹوریم میں ڈرگ آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔

 چیئرمین یونیک گروپ پروفیسر عبدالمنان خرم نے کہا کہ قوم کے بچے اس ملک کا مستقبل ہیں ۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کے ڈپٹی ڈائریکٹر میجر محمدنذیر نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں ڈائریکٹر یونیک گروپ پروفیسر وسیم انور ، ایڈیشنل ڈائریکٹر یونیک گروپ محمد عبداللہ سمیت طلبہ اور اساتذہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

جعلی شہد بنانے والا یونٹ پکڑا گیا سو کلو سے زائد تیار مال سیرپ تلف ملاوٹی دودھ بیچنے پر مقدمات

ترقی پانیوالے 30پولیس افسروں کو رینک لگانے کی تقریب

ڈی سی کاشہر میں صفائی ‘ترقیاتی کاموں ،سہولیات کاجائزہ

گوجرانوالہ چیمبر میں وزیراعلیٰ ای بز پورٹل کاؤنٹر کا افتتاح

شہری سہولیات کی جامع رسائی یقینی بنائی جا رہی :سلطان باجوہ

بھینسوں کی منتقلی سے شہر سے گندگی کا خاتمہ ہو گا:علی ہمایوں بٹ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ