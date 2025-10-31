یونیک گروپ او ر اینٹی نارکوٹکس فورس کے زیر اہتمام ڈرگ آگاہی سیمینار
لاہور (خبرنگار) یونیک گروپ آف انسٹی ٹیوشنز او رپاکستان اینٹی نارکوٹکس فورس کے زیر اہتمام یونیک گروپ کے ڈاکٹر نثار احمد رانا آڈیٹوریم میں ڈرگ آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔
چیئرمین یونیک گروپ پروفیسر عبدالمنان خرم نے کہا کہ قوم کے بچے اس ملک کا مستقبل ہیں ۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کے ڈپٹی ڈائریکٹر میجر محمدنذیر نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں ڈائریکٹر یونیک گروپ پروفیسر وسیم انور ، ایڈیشنل ڈائریکٹر یونیک گروپ محمد عبداللہ سمیت طلبہ اور اساتذہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔