صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

9500 فلٹریشن پلانٹس رواں سال کے اختتام تک مکمل

  • لاہور
9500 فلٹریشن پلانٹس رواں سال کے اختتام تک مکمل

فعال اور غیر فعال فلٹریشن پلانٹس کی دیکھ بھال اتھارٹی کرے گی:بریفنگ

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )پنجاب صاف پانی اتھارٹی نے صوبے میں صاف پانی کی فراہمی کے منصوبوں پر پیش رفت تیز کر دی ہے ۔ وزیراعلیٰ پنجاب کے صاف پانی پروگرام فیز ون کی تکمیل کے لیے اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں۔پنجاب صاف پانی اتھارٹی کے چوتھے گورننگ باڈی اجلاس کی صدارت چیئرمین چودھری زاہد اکرم نے کی۔اجلاس میں وزیراعلیٰ پنجاب کے صاف پانی پروگرام فیز ون کو جلد مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔منصوبے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ماڈل کے تحت پیپرا رولز کے مطابق مکمل کیے جائیں گے۔

سی ای او نوید احمد نے منصوبوں پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ 9500 سے زائد فلٹریشن پلانٹس رواں سال کے اختتام تک مکمل کر لیے جائیں گے ۔ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے پی ڈی ڈبلیو پی کی جانب سے 46 ارب روپے کی منظوری دی جا چکی ہے ۔اجلاس میں یہ بھی طے کیا گیا کہ صوبے کے تمام فعال اور غیر فعال فلٹریشن پلانٹس کی دیکھ بھال صاف پانی اتھارٹی کرے گی۔پروگرام کی تکمیل سے پنجاب کی 27 ملین سے زائد آبادی کو صاف پانی کی فراہمی ممکن ہو گی۔یہ منصوبہ صوبے کے عوام کے لیے تاریخی اہمیت کا حامل ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

جعلی شہد بنانے والا یونٹ پکڑا گیا سو کلو سے زائد تیار مال سیرپ تلف ملاوٹی دودھ بیچنے پر مقدمات

ترقی پانیوالے 30پولیس افسروں کو رینک لگانے کی تقریب

ڈی سی کاشہر میں صفائی ‘ترقیاتی کاموں ،سہولیات کاجائزہ

گوجرانوالہ چیمبر میں وزیراعلیٰ ای بز پورٹل کاؤنٹر کا افتتاح

شہری سہولیات کی جامع رسائی یقینی بنائی جا رہی :سلطان باجوہ

بھینسوں کی منتقلی سے شہر سے گندگی کا خاتمہ ہو گا:علی ہمایوں بٹ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ