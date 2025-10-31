9500 فلٹریشن پلانٹس رواں سال کے اختتام تک مکمل
فعال اور غیر فعال فلٹریشن پلانٹس کی دیکھ بھال اتھارٹی کرے گی:بریفنگ
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )پنجاب صاف پانی اتھارٹی نے صوبے میں صاف پانی کی فراہمی کے منصوبوں پر پیش رفت تیز کر دی ہے ۔ وزیراعلیٰ پنجاب کے صاف پانی پروگرام فیز ون کی تکمیل کے لیے اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں۔پنجاب صاف پانی اتھارٹی کے چوتھے گورننگ باڈی اجلاس کی صدارت چیئرمین چودھری زاہد اکرم نے کی۔اجلاس میں وزیراعلیٰ پنجاب کے صاف پانی پروگرام فیز ون کو جلد مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔منصوبے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ماڈل کے تحت پیپرا رولز کے مطابق مکمل کیے جائیں گے۔
سی ای او نوید احمد نے منصوبوں پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ 9500 سے زائد فلٹریشن پلانٹس رواں سال کے اختتام تک مکمل کر لیے جائیں گے ۔ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے پی ڈی ڈبلیو پی کی جانب سے 46 ارب روپے کی منظوری دی جا چکی ہے ۔اجلاس میں یہ بھی طے کیا گیا کہ صوبے کے تمام فعال اور غیر فعال فلٹریشن پلانٹس کی دیکھ بھال صاف پانی اتھارٹی کرے گی۔پروگرام کی تکمیل سے پنجاب کی 27 ملین سے زائد آبادی کو صاف پانی کی فراہمی ممکن ہو گی۔یہ منصوبہ صوبے کے عوام کے لیے تاریخی اہمیت کا حامل ہے ۔