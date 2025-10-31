سموگ کے خاتمے کیلئے 48 ہزار پودے لگانے کا فیصلہ
جنگل نما حد بندی کی کل لمبائی 112 کلومیٹر اوررقبہ 1711 ایکڑ پر محیط ہوگی منصوبہ سموگ کے تدارک کے لیے منفرد اور نتیجہ خیز اقدام ثابت ہوگا:ترجمان
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ماحول دوست منصوبہ لنگز آف لاہورماحولیاتی آلودگی کے تدارک اور سموگ کے خاتمے کے لیے دنیا بھر میں اپنی مثال قائم کرنے کو تیار ہے ۔پنجاب حکومت کے مطابق اس منصوبے کے تحت تقریباً 48 لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے ۔یہ منصوبہ پنجاب ہارٹی کلچر اتھارٹی لاہور مکمل کرے گی۔لنگز آف لاہور منصوبے کے تحت لاہور کی جنگل نما حد بندی کی کل لمبائی 112 کلومیٹر اوررقبہ 1711ایکڑ پر محیط ہوگا ۔ منصوبے کے تحت مقامی اور پھل دار درختوں کی اقسام لگائی جائیں گی،جن میں جامن، کچنار، امرود سمیت مختلف پھلوں والے درخت شامل ہوں گے ۔جبکہ نمائشی درختوں میں پلکن، ارجن، گلِ نشتر، سکھ چین، جیٹروفہ اور دیگر اقسام لگائی جائیں گی۔ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق منصوبہ سموگ کے تدارک کے لیے منفرد اور نتیجہ خیز اقدام ثابت ہوگا۔