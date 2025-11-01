بشپ کی ضمانت پر فریقین کونوٹس
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے مسیحی فیملی کو امریکہ بھجوانے کا جھانسہ دیکر رقم ہڑپ کرنیوالے بشپ کی درخواست ضمانت پر ایف آئی اے سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کرلیا،یوحنا آباد کی رہائشی سمیرا بشیر اپنے وکیل کیساتھ پیش ہوئیں۔
