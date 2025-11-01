پنجاب یونیورسٹی : 10طالبات کو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں جاریں
لاہور (آئی این پی )پنجاب یونیورسٹی نے طیبہ خالد دخترخالد محمود کواردو،اعظم الیاس برونو ولد نذیر تھامس کوٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ،حافظہ حرا اقبال دخترمحمداقبال کواینوائرنمنٹل سائنسز،عائشہ رضا دختررضا الحق کوسپیشل ایجوکیشن،انعم طاہردخترطاہر محمود کو ۔۔۔
کیمسٹری ،ثناء طاہر دختر محمد طاہر حسین کوبا ئیو ٹیکنالوجی،محمد سلیمان باجوہ ولد عبدالرشیدباجوہ کو انفارمیشن مینجمنٹ،محمد اسداللہ ولد ہدایت احمد کو ریاضی،ثمینہ گل دختر ملک منظور حسین کوزوالوجی اورمحمد مجاہد شریف ولد محمد شریف کوتاریخ کے مضمون میں، پی ایچ ڈی مقالہ جات کی منظوری کے بعد ڈگریاں جاری کردیں۔