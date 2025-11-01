صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب یونیورسٹی : 10طالبات کو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں جاریں

  • لاہور
پنجاب یونیورسٹی : 10طالبات کو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں جاریں

لاہور (آئی این پی )پنجاب یونیورسٹی نے طیبہ خالد دخترخالد محمود کواردو،اعظم الیاس برونو ولد نذیر تھامس کوٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ،حافظہ حرا اقبال دخترمحمداقبال کواینوائرنمنٹل سائنسز،عائشہ رضا دختررضا الحق کوسپیشل ایجوکیشن،انعم طاہردخترطاہر محمود کو ۔۔۔

کیمسٹری ،ثناء طاہر دختر محمد طاہر حسین کوبا ئیو ٹیکنالوجی،محمد سلیمان باجوہ ولد عبدالرشیدباجوہ کو انفارمیشن مینجمنٹ،محمد اسداللہ ولد ہدایت احمد کو ریاضی،ثمینہ گل دختر ملک منظور حسین کوزوالوجی اورمحمد مجاہد شریف ولد محمد شریف کوتاریخ کے مضمون میں، پی ایچ ڈی مقالہ جات کی منظوری کے بعد ڈگریاں جاری کردیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

درختوں کی کٹائی اور چوری رُک نہ سکی،انکوائری ٹھپ

ای بز پورٹل پر این او سی کیلئے 186 درخواستیں وصول ،شہریوں کی رہنمائی کی ہدایت

یومِ جمہوریہ ترکیہ کے موقع پر ایک خصوصی نمائش کا انعقاد کیا گیا

آرپی او کی زیر صدارت ریجنل و یلفیئر کمیٹی کا اجلاس

ویکسی نیشن کے حوالے سے آرٹس کونسل میں آگاہی سیمینار

ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس کا یونیورسٹی آف سرگودھا کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن