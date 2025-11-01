صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

122یوسیز میں انسداد پولیو مہم کیلئے انتظامات مکمل

  • لاہور
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے ) پنجاب ایمرجنسی آپریشنز سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ لاہور کی 122 یونین کونسلز میں ہونیوالی پولیو سے بچاؤ کے ٹیکوں کی مہم کیلئے تمام انتظامات مکمل کر لئے ہیں۔ یہ مہم 3نومبر تا 12 نومبر تک جاری رہے گی۔مہم کے دوران 4ماہ سے 15سال تک کے تمام بچوں کوپولیو ویکسین لگائی جائیگی۔۔۔۔

 صحت عملے کی جانب سے کی گئی رجسٹریشن کے مطابق ہدف شدہ یونین کونسلز میں اندازاً 16 لاکھ بچوں تک رسائی کی منصوبہ بندی کی گئی ہے ۔ اس مہم میں 12,500 سے زائد فرنٹ لائن ورکرز بشمول آؤٹ ریچ ٹیمیں، فکسڈ ٹیمیں، کمیونٹی موبلائزرز، ایریا انچاجز اور یونین کونسل مینجمنٹ افسر حصہ لیں گے ۔

 

