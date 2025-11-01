صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو اہم مقامات پر پیڈل ٹینس کورٹ بنانے کا فیصلہ

  • لاہور
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ایل ڈی اے نے لاہور میں دو اہم مقامات پر پیڈل ٹینس کورٹ بنانے کا فیصلہ کیاہے ۔ ۔۔۔

ایل ڈی اے گارڈن ٹاؤن علی پارک اور جوہر ٹاؤن فنانس اینڈ ٹریڈ سنٹر میں پیڈل ٹینس کے کورٹس بنائے گا۔جوہر ٹاؤن میں نظریہ پاکستان روڈ پر فنانس اینڈ ٹریڈ سنٹر میں9 کنال جگہ پر پیڈل ٹینس کورٹ بنائے جائیں گے ۔گارڈن ٹاؤن میں علی پارک پر تقریباً 11کنال جگہ پر پیڈل ٹینس کورٹس بنائے جائینگے ۔ایل ڈی اے سٹیٹ آف دی آرٹ پیڈل ٹینس کورٹ کے ساتھ پارکنگ، کیفے ، جاگنگ ٹریک اور دیگر سہولیات بھی شامل کریگا۔ایل ڈی اے کا شعبہ انجینئرنگ تین ماہ میں ان کورٹس کی تعمیر مکمل کریگا۔

 

