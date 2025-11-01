صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹرنشپ کیلئے آئے چٹاگانگ ویٹرنری یونیورسٹی کے طلباوطالبات کیلئے تقریب

  • لاہور
انٹرنشپ کیلئے آئے چٹاگانگ ویٹرنری یونیورسٹی کے طلباوطالبات کیلئے تقریب

لاہور(خبر نگار)یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسزلاہو ر کے سٹی کیمپس میں گز شتہ روز انٹرنشپ کیلئے چٹا گانگ ویٹر نری اینڈ اینیمل سائنسز یونیورسٹی بنگلا دیش سے آنیوالے ڈی وی ایم کے 19طلبا وطالبات کیلئے اوریئنٹ ٹیشن تقریب کا انعقاد ہوا۔ ۔۔۔

جس کی صدارت وائس چانسلر ڈاکٹر محمد یونس نے کی جبکہ دیگر اہم شخصیات میں ڈائریکٹر آفس آف ریسرچ انو ویشن اینڈ کمرشلا ئزیشن پروفیسر ڈاکٹر عبدل احد، ڈین فیکلٹی آف ویٹر نری سائنس پروفیسر ڈاکٹر انیلہ ضمیر درا نی، فوکل پرسن انٹرنشپ پروگرام پروفیسر ڈاکٹر عرفان احمد کے علا وہ سینئر فیکلٹی ممبران اور طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

درختوں کی کٹائی اور چوری رُک نہ سکی،انکوائری ٹھپ

ای بز پورٹل پر این او سی کیلئے 186 درخواستیں وصول ،شہریوں کی رہنمائی کی ہدایت

یومِ جمہوریہ ترکیہ کے موقع پر ایک خصوصی نمائش کا انعقاد کیا گیا

آرپی او کی زیر صدارت ریجنل و یلفیئر کمیٹی کا اجلاس

ویکسی نیشن کے حوالے سے آرٹس کونسل میں آگاہی سیمینار

ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس کا یونیورسٹی آف سرگودھا کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن