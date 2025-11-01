انٹرنشپ کیلئے آئے چٹاگانگ ویٹرنری یونیورسٹی کے طلباوطالبات کیلئے تقریب
لاہور(خبر نگار)یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسزلاہو ر کے سٹی کیمپس میں گز شتہ روز انٹرنشپ کیلئے چٹا گانگ ویٹر نری اینڈ اینیمل سائنسز یونیورسٹی بنگلا دیش سے آنیوالے ڈی وی ایم کے 19طلبا وطالبات کیلئے اوریئنٹ ٹیشن تقریب کا انعقاد ہوا۔ ۔۔۔
جس کی صدارت وائس چانسلر ڈاکٹر محمد یونس نے کی جبکہ دیگر اہم شخصیات میں ڈائریکٹر آفس آف ریسرچ انو ویشن اینڈ کمرشلا ئزیشن پروفیسر ڈاکٹر عبدل احد، ڈین فیکلٹی آف ویٹر نری سائنس پروفیسر ڈاکٹر انیلہ ضمیر درا نی، فوکل پرسن انٹرنشپ پروگرام پروفیسر ڈاکٹر عرفان احمد کے علا وہ سینئر فیکلٹی ممبران اور طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔