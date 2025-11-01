بنگلہ دیش کے اعلیٰ سطحی وفد کا سول سروسز اکیڈمی کادورہ
لاہور( اپنے سٹاف رپورٹر سے ) بنگلہ دیش کے ایک اعلی سطحی وفد نے علاقائی تعاون اور مشترکہ علوم کو سیکھنے کے عمل کو فروغ دینے کیلئے سول سروسز اکیڈمی لاہور کا دورہ کیا۔۔۔۔
وفد کی قیادت پروفیسر ڈاکٹر انیس الزمان چودھری، ویسٹرن سڈنی یونیورسٹی (آسٹریلیا) کے ایمریٹس پروفیسر اور معاون خصوصی (وزیر مملکت) کر رہے تھے ، دیگر ارکان میں ڈاکٹر کے ایم کبیر الاسلام، سابق سینئر سیکرٹری حکومت بنگلہ دیش، ڈاکٹر محمد شریف الاسلام، سابق سینئر سیکرٹری، حکومت بنگلہ دیش، جنید مسرور خان، کاروباری شخصیت، ڈاکٹر محمد میزان الرحمان، ایڈیشنل سیکرٹری اقتصادی تعلقات ڈویژن بنگلہ دیش اور لال محمود چودھری ڈائریکٹر جنرل (جنوبی ایشیا اور سارک) شامل ہیں۔