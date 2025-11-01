مذہبی جماعت کے کارکنوں کی ڈیڈ باڈیز کے حصول کیلئے درخواست پر سرکاری وکیل سے رپورٹ طلب
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے مذہبی جماعت کے کارکنوں کی ڈیڈ باڈیز لینے اور زخمیوں کی ہسپتالوں سے علاج معالجے کیلئے درخواست پر سرکاری وکیل سے آئندہ سماعت پر تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ ۔۔۔
جسٹس شہرام سرور نے کالعدم تحریک لبیک پاکستان کی درخواست پر سماعت کی تو اسسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا کہ صوبہ بھر کے ڈی پی اوز اور آر پی اوز سے اس معاملے کا ریکارڈ طلب کیا ہے اس لئے اسے پیش کرنے کیلئے مہلت دی جائے ۔ عدالت نے استدعا منظور کر تے وقت دیدیا۔