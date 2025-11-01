صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مذہبی جماعت کے کارکنوں کی ڈیڈ باڈیز کے حصول کیلئے درخواست پر سرکاری وکیل سے رپورٹ طلب

  • لاہور
مذہبی جماعت کے کارکنوں کی ڈیڈ باڈیز کے حصول کیلئے درخواست پر سرکاری وکیل سے رپورٹ طلب

لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے مذہبی جماعت کے کارکنوں کی ڈیڈ باڈیز لینے اور زخمیوں کی ہسپتالوں سے علاج معالجے کیلئے درخواست پر سرکاری وکیل سے آئندہ سماعت پر تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ ۔۔۔

جسٹس شہرام سرور نے کالعدم تحریک لبیک پاکستان کی درخواست پر سماعت کی تو اسسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا کہ صوبہ بھر کے ڈی پی اوز اور آر پی اوز سے اس معاملے کا ریکارڈ طلب کیا ہے اس لئے اسے پیش کرنے کیلئے مہلت دی جائے ۔ عدالت نے استدعا منظور کر تے وقت دیدیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

دھی رانی پروگرام:255جوڑوں کی اجتماعی شادی

اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنا ترجیح،عمرانہ توقیر

بہتر کارکردگی پرپولیس افسروں، جوانوں کے اعزاز میں تقریب

ضلع ہسپتال وہاڑی میں انستھیزیا کی پہلی تربیتی ورکشاپ

تعلیمی انقلاب ملکی ترقی کا ضامن ، اورنگزیب خان کھچی

پاک ترک دوستی اتحاد،بھائی چارے کی علامت،کلثوم پراچہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن