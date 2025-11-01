صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی توہین عدالت کیس دوسرے بینچ کو منتقل

  • لاہور
لاہور( کورٹ رپورٹر)محکمہ فوڈ کے ملازمین کو ریگولر نہ کرنے کا معاملہ، ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید توہینِ عدالت کیس میں پیش۔۔۔

 ، ہائیکورٹ نے کیس کو دوسرے بینچ کو منتقل کرتے ہوئے سماعت ملتوی کردی۔جسٹس احمد ندیم ارشد نے سائلہ ماریہ ظہورعلی سمیت دیگر ملازمین کی درخواست پرسماعت کی۔ درخواست گزاروں کے وکیل نے مؤقف اختیارکیا کہ عدالت نے پہلے ریگولرائزیشن کی درخواست منظور کرتے ہوئے دو ماہ میں عملدرآمد کا حکم دیا تھا، تاہم عدالتی حکم پرابھی تک عمل نہیں ہوا۔ وکیل نے بتایا کہ دو رکنی بینچ نے بھی ریگولرائزیشن کا آرڈر برقرار رکھا، مگر فوڈ اتھارٹی نے تاحال حکم پر عمل نہیں کیا۔

 

