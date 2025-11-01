لیسکو :ٹرینیز کے اعزاز میں سر ٹیفکیٹ تقسیم کی تقریب
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ) چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ نے ریجنل ٹریننگ سینٹرکی شاندار کارکردگی کو سراہتے ہوئے پرنسپل اورنگزیب اور ان کی ٹیم کو 100 فیصد رزلٹ حاصل کرنے پر خراجِ تحسین پیش کیا۔ ۔۔۔
لیسکو کے ریجنل ٹریننگ سینٹر میں \'\'اسسٹنٹ سے ہیڈ کلرک\'\' کورس مکمل کرنے والے ٹرینیز کے اعزاز میں سر ٹیفکیٹ تقسیم کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں کامیاب ٹرینیز کو تربیتی سرٹیفکیٹس دیے گئے ۔ دریں اثنا لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ہیڈکوارٹر زمیں ڈائریکٹر ایچ آر ضمیر حسین کولاچی کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔