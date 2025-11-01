پی کے ایل آئی :ایک ہزار کامیاب جگر کے ٹرانسپلانٹس مکمل کرنے پرتقریب
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر میں1000 کامیاب جگر کے ٹرانسپلانٹس مکمل کرنے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔۔
انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر نے 1000کامیاب جگر کے ٹرانسپلانٹس مکمل کرنے کا تاریخی سنگ میل حاصل کرلیا۔ پی کے ایل آئی، نیشنل سینٹر آف ایکسی لینس فار آرگن ٹرانسپلانٹیشن کے طور پر ملک بھر میں مشہور ہے ۔ اس موقع پر بورڈ آف گورنرز پی کے ایل آئی کے اراکین، سرکاری عہدیداران، معزز سماجی شخصیات، کلینیکل کمیونٹی اور پی کے ایل آئی کے عملے نے شرکت کی اور اس شاندار کامیابی کو سراہا۔