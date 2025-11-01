ماڈل سکولوں میں اے لیول ،او لیول کی تعلیم دینگے :وزیر محنت
محنت کش فیکٹریوں اور کارخانوں میں محنت کرتے ہیں :سکول کے دورے پرگفتگو
لاہور(خبر نگار)صوبائی وزیرِ لیبر منشاء اللہ بٹ کا کہنا ہے کہ و زیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر تمام سکولوں کی سولرائزیشن کی جا رہی ہے ۔ گزشتہ روز صوبائی وزیر نے ڈیفنس روڈ ورکرز ویلفیئر ہائر سیکنڈری سکول بوائز و گرلز کا دورہ کیا ۔دورے میں سیکرٹری لیبر نعیم غوث، سیکرٹری ویلفیئر فنڈ ڈاکٹر مجتبیٰ عرفات اور ڈائریکٹر سکول محمد اشرف بھی ہمراہ تھے ۔ منشاء اللہ بٹ کا کہنا تھا کہ محنت کش فیکٹریوں اور کارخانوں میں محنت کرتے ہیں اور مریم نواز ان کے بچوں کو تعلیم دلوانے میں بھر پور محنت کر رہی ہیں ۔ ڈاکٹر مجتبیٰ عرفات نے سکولوں میں سہولیات اور معیارِ تعلیم پر تفصیلی بریفنگ دی ،منشاء اللہ بٹ نے کلاس رومز کا معائنہ کیا اور طلبہ سے گھل مل گئے ۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر تمام سکولوں کی سولرائزیشن کی جا رہی ہے ۔ماڈل سکولوں میں جدید آئی ٹی لیب کے قیام کے ساتھ ساتھ اے لیول ،او لیول کی تعلیم بھی دی جائے گی ۔