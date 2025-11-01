لاہورپولیس اور ہیلتھ ہب کے درمیان مفاہمتی یادداشت
ملازمین کو جدید طبی سہولیات ا ور علاج میں خصوصی رعایت دی جائیگی
لاہور (کرائم رپورٹر )لاہورپولیس اور ہیلتھ ہب کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔تفصیلات کے مطابق پولیس اور پرائم ہیلتھ ہب کے درمیان معیاری طبی سہولیات کی فراہمی سے متعلق معاہدہ طے پا گیا۔جس کے تحت لاہور پولیس کے شہدا، غازیوں اور حاضر سروس ملازمین کو خصوصی رعایتی علاج کی سہولت حاصل ہوگی۔ پرائم ہیلتھ ہب میں پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو کوالٹی ہیلتھ سروسز رعایتی نرخوں پر فراہم کی جائیں گی۔ معاہدے کے تحت پولیس ملازمین کو جدید طبی سہولیات، لیب ٹیسٹ اور علاج معالجہ میں خصوصی رعایت دی جائے گی۔اس حوالے سے کیپٹل سٹی پولیس ہیڈکوارٹرز میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے دوران ڈی آئی جی (ایڈمن)لاہور عمران کشور اور چیف آپریٹنگ آفیسر ہیلتھ ہب حسین سرفراز نے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کئے ۔