سموگ ، سکولوں کو احتیاطی اقدامات پرعملدرآمد کاحکم
ماسک کا لازمی استعمال،ہاتھ، چہرہ اور آنکھیں بار بار دھوئیں:ایس اوپیز
لاہور(خبر نگار)سموگ کی شدت میں اضافے کے بعد محکمہ سکول ایجوکیشن پنجاب کے سموگ ایس او پیز جاری کردیے ہیں ۔تمام سرکاری و نجی سکولوں کو احتیاطی اقدامات پر سختی سے عملدرآمد کا حکم دیا ہے ۔سکولوں میں ماسک کا لازمی استعمال،ہاتھ، چہرہ اور آنکھیں بار بار دھوئیں،گندی ہاتھوں سے آنکھیں رگڑنے سے پرہیز کیا جائے ۔ صاف پانی اور فرسٹ ایڈ کی سہولت یقینی بنائی جائے ،طلبہ و اساتذہ روزانہ 8تا 10گلاس پانی پئیں۔کلاس رومز میں پنکھیں کے استعمال کی ہدایت کی ہے ۔کھڑکیاں اور دروازے بند رکھے جائیں۔ سکولوں میں صاف ماحول اور ڈسٹنگ کیلئے گیلا کپڑا استعمال کریں۔ صبح کی اسمبلی اور آؤٹ ڈور سرگرمیوں میں کمی، سفر یا باہر جاتے وقت حفاطت چشمہ پہننے کی ہدایت۔ کچرا ، پتے اور فضلہ جلانے پر پابندی لگا دی گئی ۔سکولوں کی حدود کو گرد و غبار سے پاک رکھا جائے ،طلبہ کیلئے سموگ آگاہی سیشنز کا اہتمام کیا جائے ۔ سموگ سے متعلق آگاہی سرگرمیاں سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کرنے کی ہدایت کی گئی ۔