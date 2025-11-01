صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف علاقوں سے 3مشکو ک افراد گرفتار، اسلحہ برآمد

  • لاہور
شمالی چھاؤنی پولیس نے غیر قانونی اسلحہ سپلائی کرنیوالے ملزم پکڑ لئے

لاہور(کرائم رپورٹر)ڈولفن سکواڈ نے مختلف علاقوں سے 3 مشکوک ملزمان کو گرفتار کر کر کے اسلحہ برآمد کر لیا ۔ترجمان ڈولفن کے مطابق ڈولفن سکواڈ کی نا جائز اسلحہ کیخلاف شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں جاری ہیں ،گزشتہ روز ڈولفن ٹیموں نے فیکٹری ایریا، شاہدرہ، مانگا منڈی کے علاقے سے مشکوک ملزمان کو تعاقب کر کے گرفتار کرکے ان سے 2 پستول،1 رائفل، میگزینز و گولیاں برآمد کر کے گرفتار ملزمان لقمان، شفیق، شہباز کارروائی کیلئے تھانہ فیکٹری ایریا،شاہدرہ،مانگا منڈی کے حوالے کر دی۔ادھر شمالی چھاؤنی پولیس نے کارروائی کے دوران غیر قانونی اسلحہ سپلائی کرنے والے ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔شمالی چھاؤنی پولیس نے خفیہ اطلاع پر دوران چیکنگ ریکارڈ یافتہ اسلحہ ڈیلر عابد طارق کو اسلحہ کی ڈلیوری دیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کرکے اس کے قبضہ سے 3 رائفلز، 3 ائیر گنز، 02 پستول، میگزینز اور درجنوں گولیاں برآمد کرکے مقدمہ درج کر لیا ۔پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم غیر قانونی طور پر اسلحہ پشاور سے منگواتا اور آن لائن آرڈر پر لاہور میں ڈلیور کرتا تھا۔

 

