صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اورنج ٹرین کے 5سال مکمل‘ ڈیرہ گجراں ڈپو میں تقریب

  • لاہور
اورنج ٹرین کے 5سال مکمل‘ ڈیرہ گجراں ڈپو میں تقریب

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )اورنج ٹرین کے پانچ سال مکمل ہونے کی تقریب ڈیرہ گجراں ڈپو میں منعقد ہوئی،تقریب میں صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان، چائنیز قونصل جنرل زاؤ شیرین‘ خواجہ احمد حسان اور بڑی تعداد میں چائنیز شہریوں نے شرکت کی۔۔

۔5 سال کے دوران اورنج ٹرین میں 27کروڑ مسافروں نے سفر کیا ۔جو کہ پاکستان کی مجموعی آبادی سے بھی زیادہ ہے ۔وزیر ٹرانسپور ٹ بلال اکبر خان کا کہنا تھا کہ اورنج ٹرین میں اب تک پاکستان کی آبادی سے بھی زیادہ لوگ سفر کر چکے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بلدیہ عظمیٰ : بھاری ٹریفک جرمانوں کے خلاف قرارداد منظور

بغیر نمبر پلیٹ چلنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم

سندھ ہائی کورٹ: کمیٹی و مبصرین کو چڑیا گھر کے دورے اور جانوروں کے معائنے کا حکم

انتظامیہ کا چارروزہ آپریشن،103ہوٹل سربمہر

کچرا جلانے والوں کے خلاف کارروائی کا انتباہ

مواچھ گوٹھ آتشزدگی، واٹر کارپوریشن سے پانی کی بلاتعطل فراہمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن