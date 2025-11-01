اورنج ٹرین کے 5سال مکمل‘ ڈیرہ گجراں ڈپو میں تقریب
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )اورنج ٹرین کے پانچ سال مکمل ہونے کی تقریب ڈیرہ گجراں ڈپو میں منعقد ہوئی،تقریب میں صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان، چائنیز قونصل جنرل زاؤ شیرین‘ خواجہ احمد حسان اور بڑی تعداد میں چائنیز شہریوں نے شرکت کی۔۔
۔5 سال کے دوران اورنج ٹرین میں 27کروڑ مسافروں نے سفر کیا ۔جو کہ پاکستان کی مجموعی آبادی سے بھی زیادہ ہے ۔وزیر ٹرانسپور ٹ بلال اکبر خان کا کہنا تھا کہ اورنج ٹرین میں اب تک پاکستان کی آبادی سے بھی زیادہ لوگ سفر کر چکے ہیں۔