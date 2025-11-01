غیرقانونی کمرشل استعمال پر51املاک سربمہر
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ایل ڈی اے ٹیموں نے گزشتہ روزمختلف سکیموں اور ایل ڈی اے کنٹرولڈ ایریا میں آپریشن کرکے51املاک سربمہرکر دیں۔۔۔
ایل ڈی اے ٹیموں نے نیو گارڈن ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن،مصطفی ٹاؤن، فیروزپور روڈاور مصطفی ٹاؤن میں آپریشن کیا۔ایل ڈی اے ٹیموں نے غیرقانونی کمرشل استعمال، کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پر نیو گارڈن ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن میں 16املاک سربمہرکر دیں۔غیرقانونی کمرشل استعمال پر سمن آباد میں 10 املاک،فیروز پور روڈ پر 13املاک سیل کر دیں۔ ٹیموں نے ریکوری آپریشن کے دوران مصطفی ٹاؤن میں 12املاک سربمہر کر دیں۔ سیل کی گئی املاک میں مارکی،نجی بینک،بیکری،ہسپتال،نجی سکول،کلینک، کالج، فارمیسی،آٹوورکشاپ، سیلون و دفاتر ودیگر شامل ہیں۔