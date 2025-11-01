جنرل ہسپتال :مقتولہ کا پوسٹ مارٹم خاتون ڈاکٹر نے کیا، انکوائری
مریضوں اور لواحقین کا اعتماد بحال رکھنا انتظامیہ کی ترجیح ہے :فاروق افضل فرائض میں غفلت اور رپورٹ صیغہ راز میں نہ رکھنے کے شبہ میں 2ملازم معطل
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )جنرل ہسپتال میں مقتولہ کا پوسٹ مارٹم گریڈ 18کی خاتون ڈاکٹر نے کیا، ابتدائی انکوائری رپورٹ پیش کردی گئی۔ سرکاری فرائض میں مبینہ غفلت اور رپورٹ کو صیغہ راز میں نہ رکھنے کے شبہ میں 2ملازموں کو معطل کردیا گیا ۔انکوائری میں کہا گیا ہے کہ جنرل ہسپتال میں مقتولہ کا پوسٹ مارٹم گریڈ 18کی ریگولر ڈیمانسٹیٹر ڈاکٹر لبنیٰ جبین نے مکمل کیا۔ ابتدائی انکوائری رپورٹ پرنسپل امیرالدین میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل کو پیش کر دی گئی ۔پرنسپل پروفیسر فاروق افضل نے میڈیا پر نشر خبر کا فوری نوٹس لیتے ہوئے معاملے کی شفاف جانچ کیلئے پروفیسر خضر حیات گوندل کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی تھی۔ابتدائی انکوائری کے مطابق پوسٹ مارٹم مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر لبنیٰ جبین نے قانونی تقاضوں کے مطابق ڈیڈ باڈی لواحقین کے حوالے کرنے کیلئے سرکاری کاغذات کی تکمیل شروع کی،اسی دوران ایک نامعلوم شخص نے ایک کونے سے ویڈیو بنائی، جس میں خاتون ڈاکٹر کو پوسٹ مارٹم کے عمل میں نہیں دکھایا گیا۔پرنسپل پروفیسر فاروق افضل نے کہا کہ شفافیت کو یقینی بنانے کیلئے فرانزک ڈیپارٹمنٹ کے کسی بھی ڈاکٹر کو انکوائری میں شامل نہیں کیا گیا، مریضوں اور لواحقین کا اعتماد بحال رکھنا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔مزید برآں سرکاری فرائض میں مبینہ غفلت اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے صیغہ راز میں نہ رہنے کے شبہ میں ملوث دو ملازمین کو فوری طور پر ملازمت سے معطل کر دیا گیا ہے ۔