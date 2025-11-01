صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارہ دری کا رقبہ بڑھانے ‘ ابتدائی تخمینے کی سفارشات تیار

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر سے )شہر میں جدت سے بھرپور تفریحی مقام بنانے کی تیاریاں شروع، وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈویلپمنٹ بلال یاسین کی زیر صدارت پی ایچ اے لاہور میں اجلاس میں تاریخی کامران بارہ دری کے توسیعی منصوبہ بارے سفارشات کا جائزہ لیا گیا۔۔

، سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل اور ڈی جی پی ایچ اے منصور احمد نے منصوبے کے خدو خال بارے صوبائی وزیر کو تفصیلی آگاہ کیا، کامران بارہ دری کا رقبہ 5ایکڑ سے بڑھا کر 15ایکڑ اور پراجیکٹ تکمیل کیلئے ابتدائی تخمینے کی سفارشات تیار کی گئیں،لکڑی سے بنائے گئے راوی شو ریسٹورنٹ ، آٹریم ڈائننگ، شپ ڈائننگ،سکائی ڈائننگ اور بیکری کی سہولیات میسر ہوں گی، گالف کورٹ، واک ویز، بگھی ٹریک ، فاونٹیز ،پلے ایریا اور سیلفی پوائنٹس بھی مختص کیے جائیں گے۔

 

