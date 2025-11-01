سکولوں کے بعد کالج اساتذہ کی بھی ریشنلائزیشن کا فیصلہ
کم انرولمنٹ والے کالجز اور کامرس کالجز آؤٹ سورس ہونگے :وزیر تعلیم
لاہور(خبر نگار)سکولوں کے بعد کالجز کے اساتذہ کی بھی ریشنلائزیشن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا ہے کہ پنجاب کے 750سے زائد کالج اساتذہ کی انرولمنٹ کی بنیاد پر ریشنلائزیشن ہوگی۔ سٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کے تحت سرپلس اساتذہ ریشنلایزیشن پالیسی کے زمرے میں آئیں گے ۔ جس کالج میں جتنے اساتذہ کی ضرورت ہوگی، وہاں اس سے زائد اساتذہ کو دیگر کالجز میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ کم انرولمنٹ والے کالجز کے اساتذہ اور انرولمنٹ کے چیلنج کے شکار کالجز پر ریشنلایزیشن پالیسی لاگو ہوگی۔ کم انرولمنٹ والے کالجز اور کامرس کالجز آؤٹ سورس کئے جائینگے ۔ انہوں نے انرولمٹ بہتر کرنے کیلئے کالج اساتذہ کو3 ماہ کا وقت دیتے ہوئے کہا کہ فیک انرولمنٹ کرنے والے کالجز اور اساتذہ کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ کالجز کی انرولمنٹ ہر صورت بہتر ہونی چاہئے ، اس میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔کامرس کالجز کو بھی ای کامرس کالجز میں تبدیل کرتے ہوئے انہیں دور حاضر کی ضروریات کے مطابق ڈھال رہے ہیں۔