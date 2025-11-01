صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکولوں کے بعد کالج اساتذہ کی بھی ریشنلائزیشن کا فیصلہ

  • لاہور
سکولوں کے بعد کالج اساتذہ کی بھی ریشنلائزیشن کا فیصلہ

کم انرولمنٹ والے کالجز اور کامرس کالجز آؤٹ سورس ہونگے :وزیر تعلیم

لاہور(خبر نگار)سکولوں کے بعد کالجز کے اساتذہ کی بھی ریشنلائزیشن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا ہے کہ پنجاب کے 750سے زائد کالج اساتذہ کی انرولمنٹ کی بنیاد پر ریشنلائزیشن ہوگی۔ سٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کے تحت سرپلس اساتذہ ریشنلایزیشن پالیسی کے زمرے میں آئیں گے ۔ جس کالج میں جتنے اساتذہ کی ضرورت ہوگی، وہاں اس سے زائد اساتذہ کو دیگر کالجز میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ کم انرولمنٹ والے کالجز کے اساتذہ اور انرولمنٹ کے چیلنج کے شکار کالجز پر ریشنلایزیشن پالیسی لاگو ہوگی۔ کم انرولمنٹ والے کالجز اور کامرس کالجز آؤٹ سورس کئے جائینگے ۔ انہوں نے انرولمٹ بہتر کرنے کیلئے کالج اساتذہ کو3 ماہ کا وقت دیتے ہوئے کہا کہ فیک انرولمنٹ کرنے والے کالجز اور اساتذہ کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ کالجز کی انرولمنٹ ہر صورت بہتر ہونی چاہئے ، اس میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔کامرس کالجز کو بھی ای کامرس کالجز میں تبدیل کرتے ہوئے انہیں دور حاضر کی ضروریات کے مطابق ڈھال رہے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بلدیہ عظمیٰ : بھاری ٹریفک جرمانوں کے خلاف قرارداد منظور

بغیر نمبر پلیٹ چلنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم

سندھ ہائی کورٹ: کمیٹی و مبصرین کو چڑیا گھر کے دورے اور جانوروں کے معائنے کا حکم

انتظامیہ کا چارروزہ آپریشن،103ہوٹل سربمہر

کچرا جلانے والوں کے خلاف کارروائی کا انتباہ

مواچھ گوٹھ آتشزدگی، واٹر کارپوریشن سے پانی کی بلاتعطل فراہمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن